Реклама 18+
Реклама 18+

«Спартак» дал экипажу Airbus A321 бессрочное право бесплатного посещения домашних матчей

Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Открытие Арена Футбол

«Спартак» объявил, что члены экипажа самолета Airbus А321 смогут бесплатно посещать домашние матчи команды.

«Все мы в футбольном клубе «Спартак-Москва», как и миллионы россиян по всей стране, невероятно воодушевлены чудесным спасением пассажиров самолета Airbus А321, который совершил жесткую аварийную посадку в кукурузном поле неподалеку от аэропорта Жуковский.

Восхищаемся мужеством и профессионализмом членов экипажа авиакомпании «Уральские авиалинии», которые сумели предотвратить страшную катастрофу.

Мы также гордимся тем фактом, что командир воздушного судна, а теперь и Герой России Дамир Юсупов является болельщиком московского «Спартака»! И поэтому хотим сообщить, что предоставляем ему и всем героическим членам экипажа Airbus A321 бессрочное право бесплатного посещения домашних матчей ФК «Спартак-Москва» на «Открытие Арене».

Двери нашего стадиона всегда открыты для вас, герои!» – говорится в заявлении «Спартака».

Вчера утром Airbus A321 вылетел из аэропорта Жуковский, однако почти сразу после взлета попал в стаю птиц, после чего из строя вышли оба двигателя.

Командир Дамир Юсупов, житель Екатеринбурга, и второй пилот Георгий Мурзин приняли решение садиться на близлежащее кукурузное поле.

Руководили эвакуацией пассажиров бортпроводники Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко, Надежда Вершинина и Яна Ягодина. На борту было 226 пассажиров, все выжили.

Все матчи очередного тура в Премьер-лиге и в Олимп-ФНЛ начинаются с минуты аплодисментов в честь экипажа Airbus А321.

Зарегистрируйтесь на PUMA SKILLS DAY: футбольные турниры, челленджи и мастер-классы от звезд РПЛ ждут вас!

 

 

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться