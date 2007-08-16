«Спартак» дал экипажу Airbus A321 бессрочное право бесплатного посещения домашних матчей

объявил, что члены экипажа самолета Airbus А321 смогут бесплатно посещать домашние матчи команды.

«Все мы в футбольном клубе -Москва», как и миллионы россиян по всей стране, невероятно воодушевлены чудесным спасением пассажиров самолета Airbus А321, который совершил жесткую аварийную посадку в кукурузном поле неподалеку от аэропорта Жуковский.

Восхищаемся мужеством и профессионализмом членов экипажа авиакомпании «Уральские авиалинии», которые сумели предотвратить страшную катастрофу.

Мы также гордимся тем фактом, что командир воздушного судна, а теперь и Герой России Дамир Юсупов является болельщиком московского «Спартака»! И поэтому хотим сообщить, что предоставляем ему и всем героическим членам экипажа Airbus A321 бессрочное право бесплатного посещения домашних матчей ФК «Спартак-Москва» на .

Двери нашего стадиона всегда открыты для вас, герои!» – говорится в заявлении «Спартака».

Вчера утром Airbus A321 вылетел из аэропорта Жуковский, однако почти сразу после взлета попал в стаю птиц, после чего из строя вышли оба двигателя.

Командир Дамир Юсупов, житель Екатеринбурга, и второй пилот Георгий Мурзин приняли решение садиться на близлежащее кукурузное поле.

Руководили эвакуацией пассажиров бортпроводники Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко, Надежда Вершинина и Яна Ягодина. На борту было 226 пассажиров, все выжили.

Все матчи очередного тура в Премьер-лиге и в Олимп-ФНЛ начинаются с минуты аплодисментов в честь экипажа Airbus А321.