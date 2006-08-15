На штраф «Рубину» и Шаронову мог повлиять выпуск «КраСавы». Клуб больше не будет выкладывать видео с речью тренера

«Рубин» на вчерашнем заседании КДК РФС наказали штрафом на 1 млн рублей за роль Романа Шаронова (а самого тренера – на 200 тысяч).

По информации «Бизнес Online», одной из причин этого мог стать выпуск шоу «КраСава» про Шаронова и «Рубин».

В УЕФА внимательно следят за медиаактивностью как самого «Рубина», так и вокруг клуба. На их мнение повлияли и ролики с участием Шаронова, которые «Рубин» выкладывал в соцсети, а также запущенная кампания с футболками Metallica и Шароновым.

Теперь пресс-служба «Рубина» минимизирует появление Шаронова в публикуемых кадрах, откажется от публикации его речей в раздевалке.

«КраСава» с Шароновым: он не запрещает игрокам пиво, сам носит вещи в прачечную и считает, что Эминем – норм