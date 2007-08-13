Артем Дзюба: «Хотел бы окунуться во времена с мечами и сражениями. Были честь, отвага, дуэли, люди следили за языком»

Нападающий Артем Дзюба рассказал о своих любимых сериалах.

– Гарри Поттер или Ньют Саламандер?

– Гарри Поттер. Саламандер – это который из «Фантастических тварей»? Фантастических тварей и без Саламандера хватает, поэтому Гарри Поттер.

– Чего больше ждешь: сериал «Ведьмак» или переход в АПЛ?

– Трудно сказать. Сериал «Ведьмак» (смеется). Судя по всему, я в АПЛ уже не поеду.

– Твои три любимых сериала.

– Я сейчас смотрю сериал «Странные дела», второй сезон. Крутой сериал, очень советую. Netflix молодцы, это дает надежду, что будет нормальный «Ведьмак». «Друзья» – это классика, мой самый любимый, наверное. И «Викинги».

– Ты любишь исторические сериалы?

– Ну да.

– Кем себя видишь в тех временах?

– Просто хотел бы окунуться в те времена с мечами и сражениями. Мне нравятся сражения, когда честь была, отвага. Дуэли были, люди следили за своим языком. Это вот сейчас в наше время взял клавиатуру – и пошел.

– Кого бы из мира русского футбола вызвал на дуэль?

– Не знаю. Кто бы вышел – тот вышел (смеется). Я о таком не размышляю.

– В когда был, Валерия Георгиевича [Карпина] бы вызвал?

– 100 процентов, – сказал Дзюба в интервью YouTube-каналу «Рашен Football».

«Хотелось бы драться с оружием в руках». Дзюба – фанат войны