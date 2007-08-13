Артем Дзюба: «Хотел бы окунуться во времена с мечами и сражениями. Были честь, отвага, дуэли, люди следили за языком»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о своих любимых сериалах.
– Гарри Поттер или Ньют Саламандер?
– Гарри Поттер. Саламандер – это который из «Фантастических тварей»? Фантастических тварей и без Саламандера хватает, поэтому Гарри Поттер.
– Чего больше ждешь: сериал «Ведьмак» или переход в АПЛ?
– Трудно сказать. Сериал «Ведьмак» (смеется). Судя по всему, я в АПЛ уже не поеду.
– Твои три любимых сериала.
– Я сейчас смотрю сериал «Странные дела», второй сезон. Крутой сериал, очень советую. Netflix молодцы, это дает надежду, что будет нормальный «Ведьмак». «Друзья» – это классика, мой самый любимый, наверное. И «Викинги».
– Ты любишь исторические сериалы?
– Ну да.
– Кем себя видишь в тех временах?
– Просто хотел бы окунуться в те времена с мечами и сражениями. Мне нравятся сражения, когда честь была, отвага. Дуэли были, люди следили за своим языком. Это вот сейчас в наше время взял клавиатуру – и пошел.
– Кого бы из мира русского футбола вызвал на дуэль?
– Не знаю. Кто бы вышел – тот вышел (смеется). Я о таком не размышляю.
– В «Спартаке» когда был, Валерия Георгиевича [Карпина] бы вызвал?
– 100 процентов, – сказал Дзюба в интервью YouTube-каналу «Рашен Football».
«Хотелось бы драться с оружием в руках». Дзюба – фанат войны