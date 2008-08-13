Де Бур о зарплатах в футболе: «Почему женщинам должны платить столько же, сколько мужчинам? Это смешно»

Главный тренер «Атланта Юнайтед» Франк де Бур поделился мыслями о равенстве в выплат в футболе.

«Если честно, это смешно. Это так же, как и в теннисе. Если финал Чемпионата мира смотрели 500 миллионов человек или что-то около, а женского – 100 миллионов, есть разница. Это не то же самое.

И, конечно, им нужно платить столько, сколько они заслуживают, не меньше, а то, что они на самом деле заслуживают. Если женский футбол будет так же популярен, как мужской, они получат столько же, потому что прибыль от рекламы принесет столько же. Но это не так, почему им должны платить столько же? Это смешно. Я этого не понимаю.

Я думаю, вопрос неравенства в обществе стали поднимать из-за того, что женщинам недоплачивали, особенно на должностях менеджеров. Они должны зарабатывать столько же. Я думаю, если есть должность в банке, они должны зарабатывать столько же. Почему они должны зарабатывать меньше, если делают ту же самую работу?

Думаю, это и проникло в спорт, в теннис и футбол. Но тут, я думаю, ситуация другая», – сказал де Бур.