Семин о топ-3 РПЛ и выходе из группы ЛЧ: «Будет супер»

Главный тренер Юрий Семин рассказал, какие результаты устроят его в текущем сезоне.

– Мы просто должны шаг за шагом вместе идти вперед. А вперед идти... Если сегодня выиграть кубок, завтра надо поставить задачу выиграть Суперкубок, послезавтра – еще раз чемпионство. Но для этого надо работать всем вместе, не только тренерам, помощникам. Если будем каждый раз улучшать положение своего клуба, улучшать ситуацию для наших футболистов, более качественных игроков привлекать, тогда клуб будет постоянно расти.

Если не будет хотя бы одного фактора – значит, он рухнет как мыльный пузырь, быстро очень.

– Вы в этом году какую-то ставили перед собой личную задачу?

– Я перед собой всегда ставлю задачу – «Локомотив», команда такой мощной компании «РЖД», должен быть на уровне.

– Если «Локомотив» будет в призах, в Лиге чемпионов выйдет из группы – это будет хороший сезон, вы будете довольны?

– Это будет супер. Но, опять же, сегодня одна ситуация, а вдруг через 3-4 дня у нас придут какие-нибудь три-четыре топ-игрока? Это уже не будет таким, можно сказать, большим успехом.

Хотя выход из группы в Лиге чемпионов – это уже достаточно неплохо будет, а дальше жизнь покажет, – сказал Семин в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».