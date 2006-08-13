Сергей Матвеев: «Сделаем все, чтобы победить «Порту» и пройти дальше»

Главный тренер Сергей Матвеев поделился ожиданиями от ответного выездного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против (первая игра – 0:1).

«Мы проанализировали прошлую игру. Знаем, что у соперника есть слабости. Попытаемся их использовать. Учтем, что «Порту» играет очень компактно и быстро.

Игра будет очень сложной. Результат первого матча был плохим, но завтра сделаем все, чтобы победить и пройти дальше. Знаем, что тоже обладаем мастерством. Так что постараемся выиграть в гостях», – сказал Матвеев.