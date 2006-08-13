Реклама 18+
Реклама 18+

Сергей Матвеев: «Сделаем все, чтобы победить «Порту» и пройти дальше»

Теги Порту Лига чемпионов Краснодар Сергей Матвеев Футбол

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев поделился ожиданиями от ответного выездного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Порту» (первая игра – 0:1).

«Мы проанализировали прошлую игру. Знаем, что у соперника есть слабости. Попытаемся их использовать. Учтем, что «Порту» играет очень компактно и быстро.

Игра будет очень сложной. Результат первого матча был плохим, но завтра сделаем все, чтобы победить и пройти дальше. Знаем, что тоже обладаем мастерством. Так что постараемся выиграть в гостях», – сказал Матвеев.

Реклама 18+

Опрос

Еще верите в проход «Краснодара»?

24529 голосов 92
  • Да, завалит «Порту» в гостях
    35%
  • Нет, без шансов
    65%

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться