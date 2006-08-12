Карпин о трансферах: «Мы никого не продаем, но если предложат 50 млн, сам отведу кого-нибудь»

Главный тренер Валерий Карпин после матча 5-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:0) прокомментировал трансферные слухи об игроках клуба.

– Есть разговоры в прессе, что игроками «Ростова», в частности, Норманном, Шомуродовым, активно интересуются серьезные клубы. До конца трансферного окна есть риск потерять кого-то из основных игроков?

– Риска нет. Мы все озвучивали – президент, клуб – что мы никого не продаем. Но если завтра предложат 50 миллионов, я сам отведу кого-нибудь, – сказал Карпин в эфире «Матч Премьер».

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