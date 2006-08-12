«ТаТоТаке»: Луческу может возглавить «Динамо»

Экс-тренер «Зенита» Мирча Луческу может возглавить московское , сообщает шоу «ТаТоТаке».

Румынские СМИ перепутали российский клуб с киевским «Динамо», когда опубликовали новость о том, что украинцы предложили румынскому специалисту возглавить команду.

74-летний Луческу — главный претендент на пост тренера московского «Динамо», которое набрало 5 очков в 5 матчах РПЛ под руководством и занимает 11-е место.

Последним местом работы Луческу была сборная Турции. В России он тренировал «Зенит» в сезоне-2016/17.