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«ТаТоТаке»: Луческу может возглавить «Динамо»

Теги Дмитрий Хохлов премьер-лига Украина Динамо Киев премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Мирча Луческу Футбол

Экс-тренер «Зенита» Мирча Луческу может возглавить московское «Динамо», сообщает шоу «ТаТоТаке».

Румынские СМИ перепутали российский клуб с киевским «Динамо», когда опубликовали новость о том, что украинцы предложили румынскому специалисту возглавить команду.

74-летний Луческу — главный претендент на пост тренера московского «Динамо», которое набрало 5 очков в 5 матчах РПЛ под руководством Дмитрия Хохлова и занимает 11-е место.

Последним местом работы Луческу была сборная Турции. В России он тренировал «Зенит» в сезоне-2016/17.

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