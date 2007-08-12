Малком: «Дзюба – лицо команды, он всегда веселит раздевалку»

Полузащитник Малком поделился мнением о нападающем Артеме Дзюбе, а также о взаимоотношениях с аргентинскими партнерами по команде – Себастьяном Дриусси, Эмилиано Ригони, Эмануэлем Мамманой и Матиасом Краневиттером.

– Дзюба сказал, что вы – Халк на минималках. А он тогда кто?

– Мне кажется, Дзюба – абсолютный экстраверт. Он всегда веселит раздевалку, всегда с улыбкой. Я пока не имел возможности с ним нормально поговорить, для этого надо подучить русский. Но я вижу, что он открытый человек и отличный игрок, помогающий команде в ее свершениях.

– Первая реакция любого иностранца на Дзюбу в первые дни в команде: «ничего не понимаю, что он говорит, но это очень смешно». У вас та же история?

– Это точно! Он говорит хорошие вещи, помогающие команде, и когда он открыт всем, и когда серьезен. Я вижу в нем лицо команды, он готов помочь ей на поле и за его пределами. А еще он немного пытается говорить на испанском.

– В «Зените» есть la banda – четыре аргентинца. Бразильца пока только два. Нет желания устроить с ними какой-нибудь баттл вне поля?

– Ха! За пределами поля, пожалуй, нет. А на поле, конечно, всегда возникает эта тема «Бразилия против Аргентины». И это соперничество продолжается, но в хорошем ключе, потому что мы друзья. Но бразильцы всегда выигрывают, – сказал Малком.

Дзюба + Азмун = 10 из 11 голов «Зенита», шутки, переживания и безграничное уважение