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Павел Мамаев: «Рассчитываем на УДО. На все воля божья. Настроение отличное»

Теги премьер-лига Россия Павел Мамаев Краснодар Спорт-Экспресс Футбол

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев высказался о будущем после освобождения из колонии.

– Пока не думаю о том, что буду делать, когда освобожусь. Для начала нужно выйти.

Стараюсь жить сегодняшним днем, на данный момент у меня технически действует контракт с «Краснодаром».

– Как настроение?

– Отличное. Шикарно.

– На УДО рассчитываете?

– Конечно, рассчитываем. На все воля божья, как будет, так и будет. Мы уже долго ждем. В любом случае, нам не так долго осталось. Нормально все будет, – сказал Мамаев.

Сегодня в исправительной колонии (ИК-4) в Белгородской области команда Мамаева и форварда Александра Кокорина обыграла клуб Олимп-ПФЛ «Салют» (4:2), Павел сделал хет-трик.

Скабеева – в колонии у Кокорина и Мамаева: они играют в футбол, едят колбасу и будут работать за 11 тысяч в месяц

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