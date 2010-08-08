«МЮ» отказался от трансфера Манджукича и, вероятно, не будет искать замену Лукаку

прекратил переговоры о трансфере нападающего «Ювентуса» .

Английский клуб был готов предложить за хорвата 15 млн фунтов. Однако хотел выручить от продажи хорвата большую сумму, и «МЮ» не сумел удовлетворить требования итальянского клуба. Также Манджукич хотел получать зарплату, которая была выше той, что был готов предложить «МЮ».

Маловероятно, что «МЮ» купит нападающего на место Ромелу Лукаку, который в ближайшее время должен стать игроком «Интера», в это трансферное окно.