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«МЮ» отказался от трансфера Манджукича и, вероятно, не будет искать замену Лукаку

Теги Манчестер Юнайтед Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Марио Манджукич Ромелу Лукаку Футбол

«Манчестер Юнайтед» прекратил переговоры о трансфере нападающего «Ювентуса» Марио Манджукича.

Английский клуб был готов предложить за хорвата 15 млн фунтов. Однако «Ювентус» хотел выручить от продажи хорвата большую сумму, и «МЮ» не сумел удовлетворить требования итальянского клуба. Также Манджукич хотел получать зарплату, которая была выше той, что был готов предложить «МЮ».

Маловероятно, что «МЮ» купит нападающего на место Ромелу Лукаку, который в ближайшее время должен стать игроком «Интера», в это трансферное окно.

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