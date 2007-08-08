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Товарищеский матч. «Барселона» обыграла «Наполи»

Теги Барселона серия А Италия Ла Лига товарищеские матчи (клубы) результаты Наполи Футбол

«Барселона» в Майами победила в товарищеском матче «Наполи».

Товарищеский матч

Барселона Испания – Наполи Италия 2:1 (1:1, 1:0)
Дата проведения
8 августа, 02.30, «Sun Life Stadium»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 38 Бускетс, 1:1 – 42, автогол Умтити, 2:1 – 79 Ракитич.
БарселонаНето, Ваге (Семеду, 66), Умтити, Тодибо (Пике, 66), Фирпо, Пуч (де Йонг, 66), Ракитич, Бускетс, Суарес (Абель Руис, 46), Карлес Перес (Дембеле, 66), Гризманн (Рафинья, 46).
НаполиМерет, Ди Лоренцо (Хюсай, 77), Манолас (Луперто, 58), Максимович, Мариу Руй (Гулям, 58), Фабиан Руис (Верди, 57), Зелиньски, Кальехон, Элмаз (Гаэтано, 57), Инсинье, Мертенс (Милик, 58).
Предупреждения:
Ваге (47), Милик (70), Фирпо (77), Хюсай (82).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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