Товарищеский матч. «Барселона» обыграла «Наполи»

«Барселона» в Майами победила в товарищеском матче «Наполи».
Товарищеский матч
- Дата проведения
- 8 августа, 02.30, «Sun Life Stadium»
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Барселона –
Нето, Ваге (Семеду, 66), Умтити, Тодибо (Пике, 66), Фирпо, Пуч (де Йонг, 66), Ракитич, Бускетс, Суарес (Абель Руис, 46), Карлес Перес (Дембеле, 66), Гризманн (Рафинья, 46).
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Наполи –
Мерет, Ди Лоренцо (Хюсай, 77), Манолас (Луперто, 58), Максимович, Мариу Руй (Гулям, 58), Фабиан Руис (Верди, 57), Зелиньски, Кальехон, Элмаз (Гаэтано, 57), Инсинье, Мертенс (Милик, 58).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.