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Жерар Пике: «Неймар должен высказаться сам. Я был бы рад его возвращению»

Теги ПСЖ Барселона Жерар Пике лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Неймар Футбол

Защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался о возможном возвращении нападающего «ПСЖ» Неймара в каталонский клуб.

«Считаю, что Неймар – отличный футболист, который знает игроков в раздевалке, город и клуб.

Не все были довольны тем, как он ушел [из «Барселоны»], но многим нравилась его игра. Ситуация сложная. Он игрок «ПСЖ», а наш состав хорош настолько, что мы можем выиграть любой трофей.

Вы знаете, какие у нас с Неймаром отношения. Если появится возможность, я буду очень рад его возвращению, но он игрок «ПСЖ». Личное мнение ничего не меняет.

Высказаться должен сам Неймар. Конечно, мы с ним общаемся, но рассказывать о личных беседах неправильно. Если он хочет высказаться, выразить свое мнение, он должен выступить сам. Он отличный парень на поле и за его пределами, ждем, что будет дальше. Больше ничего сказать не могу», – заявил Пике.  

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