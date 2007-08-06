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Лукаку вновь тренировался с «Андерлехтом» и не хочет возвращаться в Манчестер

Теги Интер Манчестер Юнайтед Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия Андерлехт высшая лига Бельгия возможные трансферы Ромелу Лукаку Футбол

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку вновь тренировался с «Андерлехтом» и не хочет возвращаться в расположение английского клуба.

В понедельник, 5 августа, его заметили тренирующимся в спортивном комплексе «Андерлехта». Вчера это не было проблемой, так как у всех игроков команды был выходной. Однако сегодня все игроки команды должны были прибыть на базу «МЮ». Однако Лукаку остался в Бельгии и продолжил тренироваться с «Андерлехтом».

Кроме того, игрок во время тренировки с «Андерлехтом» был одет в экипировку фирмы Joma, что, как сообщается, может нарушить условия спонсорского контракта «МЮ» с Adidas. 

Игрок настаивает на том, что хочет покинуть «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось, что он может перейти в «Интер», так как является главной целью нового тренера команды Антонио Конте. Кроме того, он мог стать игроком «Ювентуса» в обмен на нападающего «старой синьоры» Пауло Дибалу. Однако сделка сорвалась из-за слишком высоких финансовых запросов аргентинца и его нежелания покидать Италию. 

«Манчестер Юнайтед» хочет продать Лукаку за 85 млн евро и не собирается искать замену нападающему.

В сезоне-2018/19 Лукаку провел за «МЮ» 32 матча в АПЛ, забил 12 мячей и отдал 1 голевую передачу. 

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