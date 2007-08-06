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Черчесов о совмещении в сборной и клубе: «Возможно всегда все, но главное – хотим мы этого или нет»

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Футбол

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о совмещении постов в клубе и национальной команде.

– Ваш контракт с РФС подразумевает возможность совмещения? Возможно это вообще?

– Знаете, возможно всегда все, но главное – хотим мы этого или нет. Принесет это кому-то пользу или нет.

Давайте так: каждый занимается своим делом, я уже сказал, что я главный тренер сборной, мне надо концентрироваться на своей работе. Она достаточно интересна, сложна, специфична, поэтому надо сконцентрироваться на одном и работать там, где ты работаешь. И, пожалуйста, слухи – слухами. Честно говоря, не хотелось бы ни коллегу напрягать, ни людей отвлекать, – сказал Черчесов в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

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