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Черчесов о Дзюбе: «Надеюсь, вопрос продления контракта с «Зенитом» решится»

Теги Зенит Артем Дзюба Станислав Черчесов премьер-лига Россия Футбол

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о том, как скажется переход Малкома в «Зенит» на форварде питерцев и национальной команды Артеме Дзюбе.

«Во-первых, все зависит от самого Артема. Мы знаем, что он никому ничего дарить не собирается, и это нас радует.

Во-вторых, с Азмуном они роли уже поделили, оба чувствуют себя комфортно. Дзюба и отдает, и забивает, так что здесь проблем нет.

Малком – совершенно другая позиция, это фланговый игрок, насколько я понимаю.

Надеюсь, что вопрос [продления] контракта [Дзюбы] решится, и мы не будем читать в газетах, что кто-то куда-то хочет, хочет больше или меньше. Некрасиво.

Другое дело, что Артем своей игрой и отношением заслужил сделать все вовремя», – сказал Черчесов.

30 июня 2020 года нападающий может стать свободным агентом.

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