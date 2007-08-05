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Шюррле, Мельгарехо и Баду – в заявке «Спартака» на ЛЕ. Ларссон – нет

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«Спартак» заявил 26 футболистов для участия в Лиге Европы.

В нее вошли полузащитники Андре Шюррле, Резиуан Мирзов и Малколм Баду, а также нападающий Эсекиэль Понсе, которые присоединились к команде во время летнего трансферного окна. В список включен и хавбек Лоренсо Мельгарехо, о скором уходе которого из команды заявлял главный тренер «Спартака» Олег Кононов. Также в заявке отсутствует новичок команды Йордан Ларссон. 

Вратари: Антон Шитов, Артем Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко;

Защитники: Самюэль Жиго, Айртон, Георгий Джикия, Илья Кутепов, Андрей Ещенко, Павел Маслов, Илья Гапонов, Николай Рассказов;

Полузащитники: Аяз Гулиев, Резиуан Мирзов, Зелимхан Бакаев, Солтмурад Бакаев, Андре Шюррле, Малколм Баду, Михаил Игнатов, Лоренсо Мельгарехо, Георгий Мелкадзе, Роман Зобнин, Жано Ананидзе, Наиль Умяров, Александр Ташаев;

Нападающий: Эсекиэль Понсе.

В 3-м квалификационном раунде Лиги Европы «Спартак» сыграет со швейцарским «Туном». Первая игра состоится 8 августа, а ответная встреча – 15 августа.

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