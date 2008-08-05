«Ювентус» может включить Манджукича и Матюиди в сделку по Погба

Полузащитник Поль Погба может перейти в «Ювентус». Итальянский клуб может включить в сделку нападающего и хавбека Блеза Матюиди.

Сообщается, что «Ювентус» готов предложить нескольких игроков в обмен на Погба. Среди них – Манджукич и Матюиди. Кроме того, важную роль в этом обмене могут сыграть прекрасные отношения между руководителями и «МЮ». Также в сделке большую роль может сыграть агент Погба Мино Райола.

Ранее сообщалось, что Манджукич уже достиг договоренности с «МЮ» об условиях личного контракта. По нему он будет зарабатывать в английском клубе 6 млн евро в год. Также стало известно, что «МЮ» отказался отпускать Погба в мадридский «Реал» в обмен на Хамеса и с доплатой в размере 27,4 млн фунтов.

В сезоне-2018/19 Погба провел за «МЮ» 35 матчей в АПЛ, забил 13 мячей и отдал 9 результативных передач. Манджукич сыграл за «Юве» в 25 играх чемпионата Италии, поразил ворота соперников 9 раз и отдал 7 голевых передач. Матюиди провел за «Ювентус» 31 матч в Серии А, забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.