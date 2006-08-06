Марио Фернандес о голевом пасе Чалову: «Я сыграл не по-бразильски, а по-русски»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес прокомментировал свой голевой пас на Федора Чалова в матче РПЛ с (1:0).

— Гол получился просто шедевральным. Это был кусочек бразильского футбола в твоем исполнении?

— Я сыграл не по-бразильски, а по-русски (улыбается). Влашич отдал мне передачу, соперник находился рядом, я решил принять мяч на грудь и сделал первое движение – перебросил защитника, а потом продолжал совершать касания, поскольку видел, куда открывается Чалов.

Хотел бы в первую очередь отметить Федю. Прекрасное открывание и великолепный удар, — сказал Фернандес.