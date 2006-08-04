Гончаренко о победе над «Рубином»: «В таких матчах закаляется команда»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над в матче 4-го тура РПЛ (1:0).

«Таких матчей у нас будет много. Легко очки не даются никому — все сражаются, никто не хочет уступать. «Рубин» проводит стартовые четыре тура на очень хорошем игровом кураже, все получается.

Нам в концовке было нелегко, но, суммируя два тайма, наша победа заслуженна. Можно было, конечно, забивать два мяча в первом тайме и менее напряженно сыграть в концовке. Но то, что мы сдержали натиск «Рубина», пойдет нам в плюс — в таких матчах закаляется команда.

Почему так глубоко сели в концовке матча? Два момента. Во-первых, болельщики гнали «Рубин» вперед, который не хотел проигрывать дома. Все-таки на «Казань-Арене» столько болельщиков не ходило.

Во-вторых, это наша не устоявшаяся пока что психология и несобранность. Да, давление на нашу штрафную площадь, напряжение было. А очень опасных моментов не было, не считая самого начала второго тайма. Хотя я считаю, мы должны были лучше контролировать игру», – сказал Гончаренко.