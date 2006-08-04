«Крылья» могут уволить Божовича

Главный тренер Миодраг Божович может покинуть свой пост.

По информации , самарский клуб в ближайшее время может разорвать контракт с 51-летним специалистом.

В качестве сменщика черногорского тренера рассматривается тренер «Чертаново» Игорь Осинькин. Под его руководством команда в прошлом сезоне заняла пятое место в .

«Крылья Советов» проиграли в 4-м туре РПЛ (1:2). Это поражение стало третьим подряд в новом сезоне. После 4 туров команда набрала 3 очка и занимает 14-е место в таблице.