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«Крылья» могут уволить Божовича

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Олимп-ФНЛ Чертаново Миодраг Божович Игорь Осинькин Матч ТВ Футбол

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович может покинуть свой пост.

По информации «Матч ТВ», самарский клуб в ближайшее время может разорвать контракт с 51-летним специалистом.

В качестве сменщика черногорского тренера рассматривается тренер «Чертаново» Игорь Осинькин. Под его руководством команда в прошлом сезоне заняла пятое место в Олимп-ФНЛ.

«Крылья Советов» проиграли в 4-м туре РПЛ «Локомотиву» (1:2). Это поражение стало третьим подряд в новом сезоне. После 4 туров команда набрала 3 очка и занимает 14-е место в таблице.

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