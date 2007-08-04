Диего Симеоне: «У «Атлетико» и «Барселоны» есть собственный стиль, у «Реала» – нет»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о том, чему важно уделять внимание при работе в клубах.

«С момента, когда вы соглашаетесь работать в клубе, узнать его историю – самое здравое и благородное, что вы можете сделать. И подстроить свой стиль под историю клуба, при этом оставаясь собой.

У «Аякса» есть своя школа, собственный стиль. И у «Барселоны», и у «Ювентуса». У «Атлетико» тоже есть. А вот у «Реала» – нет. Его стиль меняется в зависимости от игроков.

Появляются и команды вроде «Манчестер Сити» Гвардиолы, у которого нет истории, но который принимает тот путь, который Пеп ему указывает. Возможно, спустя десять лет мы сможем сказать, что «Сити» играет определенным образом. Посмотрим, придет ли после Гвардиолы кто-нибудь, кто перестроит все под себя.

Но, разумеется, уделять внимание истории клуба очень важно: фанаты должны видеть то, что им знакомо, а футболистам проще понять требования клуба, когда у него есть устоявшаяся история», – рассказал Симеоне.