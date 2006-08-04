Александр Медведев: «Думаю, «Краснодар» просил VAR, чтобы сбить темп игры и не пропустить еще»

Генеральный директор Александр Медведев прокомментировал ничью с «Краснодаром» (1:1) в матче РПЛ.

«Во втором тайме команда полностью контролировала игру. Благодаря нашему высокому прессингу до гола, если я не ошибаюсь, два раза перешел центральную линию. Были моменты, но не забили.

А гол [в наши ворота] – это недоразумение. Так бывает в футболе. Но самое главное – команда не опустила руки и целенаправленно добивалась успеха. Есть над чем работать, но важно, что команда не проиграла и показала, что даже в таких ситуациях нас не обыграть.

По щучьему велению VAR не смотрят – смотрят тогда, когда есть повод. Когда «Зенит» забивал, вообще ничего не было. Что там было, нужно спрашивать у тех, кто просил использовать видеоповтор. Думаю, они просили VAR, чтобы сбить темп игры и не пропустить еще.

Малком? Дебютировать всегда тяжело – на новом стадионе, в новой команде. Но у него было два ярких эпизода. Думаю, все увидели его потенциал», – сказал Медведев.

Кажется, гол «Зенита» надо было отменять. Иванович сфолил на Вильене