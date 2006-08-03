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Лодыгин подписал контракт с турецким «Газиантепом» на 2 года

Теги Зенит премьер-лига Россия высшая лига Турция трансферы Газишехир Газиантеп Юрий Лодыгин Футбол

Бывший вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин продолжит карьеру в турецком клубе «Газишехир Газиантеп», сообщается на официальном сайте команды. 

29-летний голкипер подписал контракт на 2 года. 

Лодыгин выступал за «Зенит» с 2013 по 2019 годы. В сезоне 2018/19 он выступал за «Олимпиакос» на правах аренды, сыграл в двух матчах чемпионата Греции и пропустил один гол.

«Газиантеп» в прошлом сезоне выступал во втором турецком дивизионе, где занял пятое место. В сезоне-2019/20 команда сыграет в высшей турецкой лиге. 

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