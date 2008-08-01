Сuatro: Суарес и Гризманн игнорировали друг друга во время первой тренировки в «Барсе»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес холодно встретил своего нового одноклубника Антуана Гризманна.
Вчера Суарес присоединился к тренировкам с командой, вернувшись в ее расположение после Кубка Америки.
Как сообщает телеканал Cuatro, Суарес и Гризманн даже ни разу не посмотрели друг на друга во время тренировки, хотя уругваец поприветствовал новичка.
Ранее француз заявил, что Суарес позвонил ему и поздравил с переходом в «Барселону», а нападающий команды Лионель Месси – нет.
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