Сuatro: Суарес и Гризманн игнорировали друг друга во время первой тренировки в «Барсе»

Нападающий «Барселоны» холодно встретил своего нового одноклубника Антуана Гризманна.

Вчера Суарес присоединился к тренировкам с командой, вернувшись в ее расположение после Кубка Америки.

Как сообщает телеканал Cuatro, Суарес и Гризманн даже ни разу не посмотрели друг на друга во время тренировки, хотя уругваец поприветствовал новичка.

Ранее француз заявил, что Суарес позвонил ему и поздравил с переходом в «Барселону», а нападающий команды Лионель Месси – нет.

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