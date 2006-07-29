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📅Серия А стартует 25 августа. «Ювентус» сыграет с «Наполи» во 2-м туре, с «Интером» – в октябре

Теги Интер Рома Милан Парма Удинезе Сампдория Кальяри Лацио Аталанта Торино Фиорентина Ювентус серия А Италия Наполи Лечче Болонья Брешия Верона Сассуоло СПАЛ календарь Футбол

Серия А опубликовала календарь сезона-2019/20.

1 тур

25 августа

«Кальяри» – «Брешия»

«Фиорентина» – «Наполи»

«Верона» – «Болонья»

«Интер» – «Лечче»

«Парма» – «Ювентус»

«Сампдория» – «Лацио»

СПАЛ – «Аталанта»

«Торино» – «Сассуоло»

«Удинезе» – «Милан»

2 тур

1 сентября

«Ювентус» – «Наполи»

«Лацио»  – «Рома»

4 тур

22 сентября

«Милан» – «Интер»

5 тур

25 сентября

«Рома» – «Аталанта»

«Торино» – «Милан»

«Интер» – «Лацио»

7 тур

4 октября

«Интер» – «Ювентус»

«Торино» – «Наполи»

8 тур

20 октября

«Лацио» – «Аталанта»

9 тур

27 октября

«Рома» – «Милан»

10 тур

30 октября

«Наполи» – «Аталанта»

«Лацио» – «Торино»

11 тур

3 ноября

«Милан» – «Лацио»

«Рома» – «Наполи»

«Торино» – «Ювентус»

12 тур

10 ноября

«Ювентус» – «Милан»

13 тур

24 ноября

«Аталанта» – «Ювентус»

«Милан» – «Наполи»

15 тур

8 декабря

«Интер» – «Рома»

«Лацио» – «Ювентус»

16 тур

15 декабря

«Дженоа» – «Сампдория»

17 тур

22 декабря

«Аталанта» – «Милан»

18 тур

5 января

«Наполи» – «Интер»

«Рома» – «Торино»

19 тур

12 января

«Рома» – «Ювентус»

«Интер» – «Аталанта»

«Лацио» – «Наполи»

21 тур

26 января

«Наполи» – «Ювентус»

«Рома» – «Лацио»

23 тур

9 февраля

«Интер» – «Милан»

24 тур

16 февраля

«Аталанта» – «Рома»

«Лацио» – «Интер»

«Милан» – «Торино»

26 тур

1 марта

«Ювентус» – «Интер»

«Наполи» – «Торино»

28 тур

15 марта

«Милан» – «Рома»

29 тур

22 марта

«Аталанта» – «Наполи»

30 тур

5 апреля

«Ювентус» – «Торино»

«Лацио» – «Милан»

«Наполи» – «Рома»

31 тур

11 апреля

«Милан» – «Ювентус»

32 тур

19 апреля

«Ювентус» – «Аталанта»

«Наполи» – «Милан»

«Интер» – «Торино»

34 тур

22 апреля

«Рома» – «Интер»

«Ювентус» – «Лацио»

35 тур

3 мая

«Сампдория» – «Дженоа»

36 тур

10 мая

«Милан» – «Аталанта»

37 тур

17 мая

«Интер» – «Наполи»

«Торино» – «Рома»

38 тур

24 мая

«Ювентус» – «Рома»

«Аталанта» – «Интер»

«Наполи» – «Лацио»

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