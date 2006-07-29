📅Серия А стартует 25 августа. «Ювентус» сыграет с «Наполи» во 2-м туре, с «Интером» – в октябре

Серия А опубликовала календарь сезона-2019/20.
1 тур
25 августа
«Кальяри» – «Брешия»
«Фиорентина» – «Наполи»
«Верона» – «Болонья»
«Интер» – «Лечче»
«Парма» – «Ювентус»
«Сампдория» – «Лацио»
СПАЛ – «Аталанта»
«Торино» – «Сассуоло»
«Удинезе» – «Милан»
2 тур
1 сентября
«Ювентус» – «Наполи»
«Лацио» – «Рома»
4 тур
22 сентября
«Милан» – «Интер»
5 тур
25 сентября
«Рома» – «Аталанта»
«Торино» – «Милан»
«Интер» – «Лацио»
7 тур
4 октября
«Интер» – «Ювентус»
«Торино» – «Наполи»
8 тур
20 октября
«Лацио» – «Аталанта»
9 тур
27 октября
«Рома» – «Милан»
10 тур
30 октября
«Наполи» – «Аталанта»
«Лацио» – «Торино»
11 тур
3 ноября
«Милан» – «Лацио»
«Рома» – «Наполи»
«Торино» – «Ювентус»
12 тур
10 ноября
«Ювентус» – «Милан»
13 тур
24 ноября
«Аталанта» – «Ювентус»
«Милан» – «Наполи»
15 тур
8 декабря
«Интер» – «Рома»
«Лацио» – «Ювентус»
16 тур
15 декабря
«Дженоа» – «Сампдория»
17 тур
22 декабря
«Аталанта» – «Милан»
18 тур
5 января
«Наполи» – «Интер»
«Рома» – «Торино»
19 тур
12 января
«Рома» – «Ювентус»
«Интер» – «Аталанта»
«Лацио» – «Наполи»
21 тур
26 января
«Наполи» – «Ювентус»
«Рома» – «Лацио»
23 тур
9 февраля
«Интер» – «Милан»
24 тур
16 февраля
«Аталанта» – «Рома»
«Лацио» – «Интер»
«Милан» – «Торино»
26 тур
1 марта
«Ювентус» – «Интер»
«Наполи» – «Торино»
28 тур
15 марта
«Милан» – «Рома»
29 тур
22 марта
«Аталанта» – «Наполи»
30 тур
5 апреля
«Ювентус» – «Торино»
«Лацио» – «Милан»
«Наполи» – «Рома»
31 тур
11 апреля
«Милан» – «Ювентус»
32 тур
19 апреля
«Ювентус» – «Аталанта»
«Наполи» – «Милан»
«Интер» – «Торино»
34 тур
22 апреля
«Рома» – «Интер»
«Ювентус» – «Лацио»
35 тур
3 мая
«Сампдория» – «Дженоа»
36 тур
10 мая
«Милан» – «Аталанта»
37 тур
17 мая
«Интер» – «Наполи»
«Торино» – «Рома»
38 тур
24 мая
«Ювентус» – «Рома»
«Аталанта» – «Интер»
«Наполи» – «Лацио»
Ecco il calendario completo della #SerieATIM 2019/2020 🗓— Lega Serie A (@SerieA) July 29, 2019
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