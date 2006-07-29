«Цзянсу Сунин» подписал форварда «Андерлехта» Сантини. Бэйла в команде, скорее всего, не будет

«Цзянсу Сунин» объявил о подписании нападающего «Андерлехта» Ивана Сантини.

В прошлом сезоне хорват провел 33 матча в чемпионате Бельгии, забил 16 голов и сделал 2 голевые передачи. Его статистику можно изучить здесь.

Этот трансфер подтверждает информацию о том, что в китайский клуб, скорее всего, не перейдет полузащитник «Реала» Гарет Бэйл.

По правилам китайской лиги, одновременно в составе команды не может быть более четырех игроков, родившихся за пределами Китая. После трансферов Сантини и защитника Миранды у «Цзянсу Сунин» пять таких игроков, но ожидается, что защитник Габриэль Палетта вскоре покинет команду. Чтобы подписать Бэйла, клуб должен расстаться с полузащитником Алексом Тейшейрой или нападающим Эдером Мартинсом. Это маловероятно.

The Telegraph: трансфер Бэйла в «Цзянсу» сорвался из-за позиции «Реала» и Переса