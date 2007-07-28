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«Ливерпуль» подписал 16-летнего форварда «Фулхэма» Эллиота – самого молодого игрока в истории АПЛ

Теги Ливерпуль Фулхэм премьер-лига Англия трансферы Харви Эллиот Футбол

Нападающий «Фулхэма» Харви Эллиот перешел в «Ливерпуль».

16-летний игрок юношеской сборной Англии будет тренироваться с командой перед товарищеским матчем с «Наполи» в Эдинбурге и на сборе в Эвиане.

Сообщалось, что в апреле, когда Эллиоту исполнится 17, он сможет подписать свой первый профессиональный контракт сроком не более трех лет.

На футболиста претендовали другие клубы АПЛ, а также «Реал», «ПСЖ» и «РБ Лейпциг».

Эллиот – самый молодой игрок в истории АПЛ. В мае он дебютировал в Премьер-лиге в возрасте 16 лет и 30 дней.

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