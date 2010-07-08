«Ливерпуль» подпишет 16-летнего форварда «Фулхэма» Эллиота – самого молодого игрока в истории АПЛ

Нападающий «Фулхэма» Харви Эллиот в ближайшее время перейдет в .

В борьбе за 16-летнего игрока юношеской сборной Англии мерсисайдцы опередили другие клубы АПЛ, а также «Реал», «ПСЖ» и «РБ Лейпциг».

«Ливерпулю» осталось лишь согласовать с лондонцами сумму компенсации за подготовку Эллиота.

В апреле, когда форварду исполнится 17, он сможет подписать свой первый профессиональный контракт сроком не более трех лет.

Эллиот – самый молодой игрок в истории АПЛ. В мае он дебютировал в премьер-лиге в возрасте 16 лет и 30 дней.