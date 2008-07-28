Увеличение числа игр с VAR в РПЛ будет зависеть от работы технологии на матче ЦСКА – «Локомотив»

Леонид Калошин, руководитель проекта внедрения системы VAR в России, рассказал о расширении применения технологии в РПЛ.

«Увеличение числа матчей с VAR будет происходить постепенно. Сначала нужно дождаться завершения матча ЦСКА – «Локомотив», исходя из этого думать о следующих шагах. Если сегодня не будет сбоев, то, вполне вероятно, уже на следующей неделе будет два матча. Что касается возможности проводить три матча, то это планируется с осени.

Все должно быть постепенно. Объем надо набирать тогда, когда будет уверенность в том, что один матч можно провести без сбоев по всем аспектам – организационным, техническим, технологическим и спортивным. Надо идти постепенно и не обещать что-то на пустом месте.

То, на каких матчах следующего тура будет использоваться VAR, определяется после завершения предыдущего тура. Естественно, те матчи, которые вызывают повышенный зрительский интерес, рассматриваются в первую очередь. Центральные матчи тура – это, конечно, приоритет», – сообщил Калошин.