Форвард «Спартака» Понсе о ближайших целях: «Выиграть один турнир, а лучше – несколько»

Нападающий Эсекиэль Понсе рассказал о своих целях.

– Цель на ближайшее время?

– Прежде всего выиграть по крайней мере один турнир, а лучше – несколько. Это будет здорово для моей карьеры и для команды. И вторая задача – забивать как можно больше.

– Способность, которой тебе хотелось бы обладать?

– Хотел бы всегда выигрывать, потому что когда проигрываешь, чувствуешь себя плохо, а когда выигрываешь – наоборот.

Это эмоции в раздевалке, ни с чем не сравнимые, ты со своими товарищами празднуешь победу, – сказал Понсе.