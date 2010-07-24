КОНМЕБОЛ исключила президента Федерации футбола Аргентины из совета ФИФА за критику Кубка Америки

Президент Федерации футбола Аргентины Клаудио Тапиа исключен из совета ФИФА по решению Конфедерации футбола Южной Америки.

Причиной для этого стала критика, которую он высказывал по ходу Кубка Америки-2019. В открытом письме Тапиа раскритиковал руководство южноамериканского футбола, а также Федерацию футбола Бразилии. После того как аргентинцы уступили сборной Бразилии (0:2) в полуфинале турнира, он заявил, что сборная Аргентины пострадала от работы арбитров и плохого качества полей на турнире.

Кроме того, чиновник обвинил эквадорского арбитра Родди Самбрано в предвзятости, поскольку тот не пользовался VAR в спорных моментах матча с Бразилией. Тапиа заявил, что руководители судейского департамента КОНМЕБОЛ должны нести ответственность за те спорные решения, что были приняты в той игре.

В Конфедерации футбола Южной Америки уточнили, что такое решение принято из-за серьезности обвинений, выдвинутых против организации. КОНМЕБОЛ назначит дату выборов нового представителя от Аргентины в совете ФИФА позднее.