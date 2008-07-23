Антуан Гризманн: «Я не удивлен уровнем игроков «Барсы» – давно следил за их матчами как болельщик»

Нападающий «Барселоны» поделился мнением о своих перспективах в клубе.

«Мне все равно, на какой позиции играть, когда я нахожусь на поле. Я стремлюсь играть больше и продолжать учиться вместе с моими партнерами по команде. Я должен продолжать учиться и привыкать к игре команды.

У нас было немного совместных тренировок и лишь одна игра. Я не удивлен уровнем игроков, потому что я давно следил за матчами «Барселоны» как болельщик. Я знаю каждое движение всех парней. Однако мне нужно адаптироваться.

Я бы хотел играть постоянно и не сидеть на скамейке запасных. Я стараюсь прогрессировать, работать и учиться», – сказал Гризманн.