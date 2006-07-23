Агент Бэйла: «Гарет – один из лучших игроков на планете. Могу гарантировать, что он не уйдет в аренду»

Джонатан Барнетт, агент вингера «Реала» Гарета Бэйла, исключил уход в аренду своего клиента из мадридского клуба.
«Не будет никаких временных сделок, чтобы увести его из клуба.
Гарет – один из лучших игроков на планете. Я могу гарантировать, что он не уйдет в аренду ни в один клуб.
Сейчас он является игроком «Реала». Если что-то появится, что нам подходит, то все может измениться. Тогда уйдет через день или неделю. Возможно, что он будет игроком «Реала» еще три года, пока не закончится его контракт», – сказал Барнетт.