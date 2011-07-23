«Лион» продал Фекира «Бетису» за 19,75 млн евро, клубы также оформили трансфер его брата

Полузащитник Набиль Фекир официально перешел из в «Бетис».

Севильский клуб объявил, что 26-летний футболист подписал контракт, рассчитанный до конца сезона-2022/23.

Как сообщил «Лион», сумма трансфера составила 19,75 миллиона евро. Соглашение также предусматривает бонусы, объем которых может достичь 10 миллионов.

За «Лионом» закреплено право получить 20 процентов от суммы трансфера полузащитника из в другой клуб, если такой переход состоится в будущем.

Полузащитник Яссин Фекир, 22-летний брат Набиля, также перешел из «Лиона» в «Бетис». В его случае за французским клубом закреплено право получить 50 процентов от суммы последующей перепродажи игрока.

Статистику Набиля Фекира можно посмотреть здесь, Яссина – здесь.