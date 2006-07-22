Реклама 18+
Реклама 18+

Де Хеа хочет стать капитаном «Манчестер Юнайтед»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Давид Де Хеа Футбол

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа выразил желание стать капитаном команды в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что испанский голкипер подпишет с клубом новый контракт на 6 лет, по которому станет самым высокооплачиваемым вратарем мира. Де Хеа считает, что его опыт может сыграть большую роль в развитии молодых игроков.

«Я был капитаном в некоторых играх. Быть капитаном такого клуба, как «Манчестер Юнайтед», и защищать его честь – это великолепно. Конечно, я буду очень и очень счастлив стать капитаном команды.

Это мой девятый сезон в клубе, и я чувствую себя одним из самых опытных игроков в клубе. Я должен показывать это на поле и пытаться помочь парням понять, что значит быть в «Манчестер Юнайтед» и насколько это важно», – сказал Де Хеа.  

Главный тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер еще не решил, кто станет новым капитаном команды. Ранее сообщалось, что Сульшер рассматривает полузащитника Поля Погба на роль капитана «МЮ». 

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться