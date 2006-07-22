Де Хеа хочет стать капитаном «Манчестер Юнайтед»

Вратарь Давид Де Хеа выразил желание стать капитаном команды в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что испанский голкипер подпишет с клубом новый контракт на 6 лет, по которому станет самым высокооплачиваемым вратарем мира. Де Хеа считает, что его опыт может сыграть большую роль в развитии молодых игроков.

«Я был капитаном в некоторых играх. Быть капитаном такого клуба, как «Манчестер Юнайтед», и защищать его честь – это великолепно. Конечно, я буду очень и очень счастлив стать капитаном команды.

Это мой девятый сезон в клубе, и я чувствую себя одним из самых опытных игроков в клубе. Я должен показывать это на поле и пытаться помочь парням понять, что значит быть в «Манчестер Юнайтед» и насколько это важно», – сказал Де Хеа.

Главный тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер еще не решил, кто станет новым капитаном команды. Ранее сообщалось, что Сульшер рассматривает полузащитника Поля Погба на роль капитана «МЮ».