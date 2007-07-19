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Маттейс де Лигт: «Хочу учиться у Роналду, Буффона и Кьеллини»

Теги Криштиану Роналду Ювентус Джанлуиджи Буффон Джорджо Кьеллини серия А Италия Маттейс де Лигт Футбол

Новичок «Ювентуса» Маттейс де Лигт будет выступать за туринцев под номером 4.

«Четвертый номер – особенный для меня, я всегда играл под ним в «Аяксе». В «Юве» номер был свободен, я слышал о нем много хороших историй из прошлого (в «Ювентусе» под номером 4 играли такие игроки, как Патрик Виейра и Беппе Фурино – прим. Sports.ru).

Мне придется соответствовать наследию. Но я горд тем, что ношу этот номер, и надеюсь, что смогу много достичь здесь.

В «Аяксе» у нас было много молодых игроков и несколько опытных ребят, но здесь игроки старше и намного опытнее. Я хочу учиться у Буффона, Кьеллини и Роналду и улучшать свою игру.

Для меня важнее всего адаптироваться. Я хочу играть, так что мне нужно показать себя на тренировках», – сказал де Лигт.

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