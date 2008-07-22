Вы заметили, что у нас слишком много рекламных баннеров в приложениях. Мы решаем проблему

Привет.

В пятницу, 19 июля, мы обновили приложение Sports.ru для iOS и Android, но все пошло не по плану. Из-за нашей ошибки полноэкранные рекламные баннеры в обновленной версии появляются значительно чаще, чем должны.

Вы заметили эту проблему.

Было и такое:

Во-первых, спасибо вам за внимание и небезразличие. Мы все видим и слышим.

Во-вторых, не спешите удалять приложение – мы вовсю решаем проблему. Во вторник, 23 июля, должно появиться обновление, после которого не будет такого количества рекламы, баг будет исправлен. После каждого запуска приложения вы увидите максимум два полноэкранных баннера (один – стартовый, второй – в процессе использования).

Наверняка вам интересно, зачем вообще нужны баннеры. Дело в том, что создание, наполнение и развитие бесплатного приложения возможны исключительно благодаря рекламе – это единственный способ поддерживать инфраструктуру и платить зарплату сотрудникам – как в отделе разработки, так и в редакции.

Мы постоянно работаем над тем, чтобы реклама доставляла минимум беспокойства нашим пользователям – в том числе поэтому решаем текущую проблему.

Если вас все равно раздражает реклама, то напоминаем об удобной опции: прямо в приложении вы можете отключить все типы баннерной рекламы, купив подписку. Для этого надо зайти в меню, открыть Настройки и выбрать пункт «Отключение рекламы».

Постараемся больше не лажать,

Sports.ru.