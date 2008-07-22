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Товарищеский матч. «Ливерпуль» проиграл «Севилье»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Севилья Ла Лига товарищеские матчи (клубы) результаты Футбол

Товарищеский матч

Ливерпуль Англия – Севилья Испания 1:2 (1:1, 0:1)
Дата проведения
22 июля, 01.00, «Fenway Park»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 37 Нолито, 1:1 – 44 Ориги, 1:2 – 90 Посо.
ЛиверпульЛонерган (Миньоле, 46), Робертсон (Льюис, 46), ван Дейк (Ловрен, 46), Александер-Арнолд (Гомес, 46), Phillips (Брюстер, 46), Хендерсон (Милнер, 46), Окслейд-Чемберлен (Джонс, 46), Уилсон (Кент, 46), Вейналдум (Фабиньо, 46), Вудберн (Хувер, 46), Ориги (Ларуси, 46; Данкан, 80).
СевильяРико (Вацлик, 46), Каррису (Кьер, 46; Вебер, 74), Регилон (Эскудеро, 46), Диего Карлос (Кунде, 46), Навас (Коршья, 46), Окампос (Бен-Йеддер, 60), Фернандо (Оливер Торрес, 46), Банега (Васкес, 46), Жордан (Ньяньон, 60), Нолито (Мунир, 46), де Йонг (Дабур, 46; Посо, 82).
Предупреждения:
Банега (12), Диего Карлос (35), Вудберн (36).
Удаление:
Ньяньон (76).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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