Товарищеские матчи. «Ливерпуль» против Дортмунда, «Челси» проиграл «Кавасаки», «Монако» – «Эвертону»

Товарищеские матчи
Кавасаки Фронтале Япония – Челси Англия – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Леандро Дамиао (86).
«Челси»: Кабальеро, Аспиликуэта (Дзаппакоста, 46), Зума (Кристенсен, 46), Давид Луиз, Алонсо (Эмерсон, 46), Ковачич (Дринкуотер, 57), Жоржиньо (Бакайоко, 57), Педро (Баркли, 46), Маунт (Пулишич, 65), Кенеди (Палмер, 71), Батшуайи (Жиру, 46).
Наполи Италия – ФералпиСало Италия – 5:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Манолас (5), 2:0 – Верди (53), 3:0 – Тонелли (59), 4:0 – Верди (62), 5:0 – Тутино (84).
«Наполи»: Контини (Идасяк, 72), Ди Лоренцо (Малькюи, 46), Манолас (Тонелли, 46), Максимович (Луперто, 46), Руй (Хюсай, 46), Кальехон (Тутино, 65), Гаэтано, Зелиньски (Палмьеро, 61), Инсинье, Юнес (Верди, 46), Мертенс.
Монако Франция – Эвертон Англия – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Коулмэн (72).
«Монако»: Бенальо (Си, 67), Диаш (Пеле, 65), Панзо, Глик (Налдо, 65), Шадли (Сидибе, 65), Рони Лопеш (Балло-Туре, 65), Жемерсон (Мийо, 65), Фабрегас (Фостер, 65), Желсон (Бошилья, 65), Траоре (Головин, 46; Массенго, 67), Силла (Ахолу, 65).
«Эвертон»: Стекеленбург, Кин, Гибсон, Броудхед (Уолкотт, 46), Сигурдссон (Маккарти, 78), Динь, Шнайдерлин (Дэвис, 46), Ньяссе, Бернард (Миральяс, 78), Гомеш (Адениран, 83), Коулмэн.
- Дата проведения
- 20 июля, 03.00, «Notre Dame Stadium»
- Гол:
- 0:1 – 3 Пако Алькасер.
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Ливерпуль –
Миньоле, Клайн, Матип, Гомес, Милнер, Фабиньо, Уилсон, Окслейд-Чемберлен, Кент, Ориги, Ларуси.
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Боруссия Д –
Хитц, Хуммельс, Пишчек, Геррейру, Топрак, Санчо, Вайгль, Брандт, Гетце, Reyna, Пако Алькасер.
- Предупреждение:
- Хуммельс (11).