Реклама 18+
Реклама 18+

«Бавария» предлагала Алабу «Ман Сити» и «Барсе», чтобы сбить цену на Сане или Дембеле

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Ла Лига возможные трансферы Давид Алаба Лерой Сане Усман Дембеле Футбол

«Бавария» может договориться с другим клубом о переходе защитника Давида Алабы.

Мюнхенцы предлагали 27-летнего австрийца «Манчестер Сити» и «Барселоне». «Бавария» таким образом хотела сбить цену на Лероя Сане или Усмана Дембеле.

Оба клуба ответили отказом. «Барселона», в частности, отказалась от сделки, потому что Дембеле хочет получить еще один шанс, а также из-за того, что возвращение Неймара практически невозможно.

Контракт Алабы с «Баварией» действует до 2021 года, игрок пока не намерен продлевать соглашение.

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться