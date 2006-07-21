«Бавария» предлагала Алабу «Ман Сити» и «Барсе», чтобы сбить цену на Сане или Дембеле

«Бавария» может договориться с другим клубом о переходе защитника Давида Алабы.
Мюнхенцы предлагали 27-летнего австрийца «Манчестер Сити» и «Барселоне». «Бавария» таким образом хотела сбить цену на Лероя Сане или Усмана Дембеле.
Оба клуба ответили отказом. «Барселона», в частности, отказалась от сделки, потому что Дембеле хочет получить еще один шанс, а также из-за того, что возвращение Неймара практически невозможно.
Контракт Алабы с «Баварией» действует до 2021 года, игрок пока не намерен продлевать соглашение.