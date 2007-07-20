Матч «Рубин» – «Ахмат» могут перенести в Нижний Новгород

Матч 3-го тура РПЛ «Рубин» – «Ахмат» может пройти в Нижнем Новгороде, сообщает «БИЗНЕС Online».
Игра, которая пройдет 29 июля, запланирована на казанском стадионе «Центральный», так как на домашнем стадионе «Рубина» «Казань Арене» пройдет церемония открытия и закрытия чемпионата по рабочим профессиям WorldSkils.
При этом лицензия «Центрального» заканчивается 28 июля, и стадион может не успеть получить необходимые документы из-за требований МЧС по пожарной безопасности.
По этим причинам матч могут перенести на стадион «Нижний Новгород».