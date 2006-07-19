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Павлюченко – ван дер Сару: «Помнишь меня и Торбинского?»

Теги Дмитрий Торбинский Роман Павлюченко Эдвин ван дер Сар сборная Голландии по футболу Сборная России по футболу Евро-2008 Чемпионат.com Футбол

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал о встрече на отдыхе в Испании с экс-вратарем национальной команды Голландии Эдвином ван дер Саром.

«Я его сначала не узнал! Его Димка [Торбинский] увидел: «Смотри, ван дер Сар». Я подошел к нему и говорю: «Привет, как дела?» На своем английском, он у меня хороший.

Спрашиваю: «Помнишь меня? Вот еще Торбинский». Он сначала так неуверенно ответил: «Да, конечно». Я решил уточнить: «Я тебе забивал на Евро-2008. Я первый гол, а Димка — второй».

Тогда он сразу: «А-а-а, все! У вас классная команда была», — сказал Павлюченко.

фото: инстаграм Романа Павлюченко.

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