Павлюченко – ван дер Сару: «Помнишь меня и Торбинского?»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал о встрече на отдыхе в Испании с экс-вратарем национальной команды Голландии Эдвином ван дер Саром.

«Я его сначала не узнал! Его Димка [Торбинский] увидел: «Смотри, ван дер Сар». Я подошел к нему и говорю: «Привет, как дела?» На своем английском, он у меня хороший.

Спрашиваю: «Помнишь меня? Вот еще Торбинский». Он сначала так неуверенно ответил: «Да, конечно». Я решил уточнить: «Я тебе забивал на . Я первый гол, а Димка — второй».

Тогда он сразу: «А-а-а, все! У вас классная команда была», — сказал Павлюченко.

фото: инстаграм Романа Павлюченко.