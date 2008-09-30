Баста – фанатам «Ростова»: «Где вы были, когда клуб находился в ужасном положении? Почему не переживаете за ростовский СКА?»

Рэпер Баста после концерта на -Арене» обратился к болельщикам «Ростова».

«Почему вы так не переживаете за «СКА-Ростов», за его судьбу? Ведь он играет на стадионе «Труд». Все у «Ростова» хорошо, он находится на третьем месте в таблице чемпионата России. Но почему мы будем обязательно поддерживать только «Ростов»? Всех волнует только его судьба.

Почему же мы такие лицемерные и радуемся только успехам? Где вы все были, когда клуб находился в ужасном положении? Все опять вспомнили о великом клубе, только когда все наладилось. Но давайте говорить и о других футбольных командах Ростова», – сказал Баста.

Поле «Ростов-Арены» перед концертом Басты покрыли специальной плиткой