Уэйн Руни: «Клопп – замечательный человек. Его единственная ошибка – он тренирует «Ливерпуль»

Нападающий «Ди Си Юнайтед» рассказал о своем отношении к тренеру «Ливерпуля» .

«Юрген – тот тренер, с которым хотел бы поработать каждый футболист. Заметно, какое удовольствие получают игроки под его руководством. Я как-то встречался с ним, он замечательный человек.

Его единственная ошибка – то, что он тренирует «Ливерпуль» и добивается успеха (улыбается).

Я глубоко уважаю Клоппа и его достижения. Не только в Ливерпуле, но и в Дортмунде. Он действительно хорош. Его лучшие годы еще впереди», – сказал Руни.