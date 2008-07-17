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Уэйн Руни: «Клопп – замечательный человек. Его единственная ошибка – он тренирует «Ливерпуль»

Теги Манчестер Юнайтед Уэйн Руни Ливерпуль МЛС Ди Си Юнайтед премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

Нападающий «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни рассказал о своем отношении к тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу.

«Юрген – тот тренер, с которым хотел бы поработать каждый футболист. Заметно, какое удовольствие получают игроки под его руководством. Я как-то встречался с ним, он замечательный человек.

Его единственная ошибка – то, что он тренирует «Ливерпуль» и добивается успеха (улыбается). 

Я глубоко уважаю Клоппа и его достижения. Не только в Ливерпуле, но и в Дортмунде. Он действительно хорош. Его лучшие годы еще впереди», – сказал Руни.

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