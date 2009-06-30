Уэйн Руни: «Ван Гал – лучший тренер из всех, с кем я работал»

Бывший нападающий Уэйн Руни рассказал, кого считает лучшим тренером в своей карьере.

«Луи ван Гал с большим отрывом лучший тренер из всех, с кем я работал. Это сто процентов.

Его тактические познания, методы подготовки и внимание к мельчайшим деталям были невероятными. Меня это восхищало в нем. До этого я никогда не обращал внимание на подобное.

Ван Гал знает, что его методы работы тяжелы для футболистов. Я говорил ему об этом в свое время, мы обсуждали это вместе.

Мне жаль, что все в итоге так сложилось. Но одно я знаю точно – я многому научился у него, и эти уроки пригодятся мне, когда я стану тренером», – сказал Руни.

Ван Гал тренировал «Манчестер Юнайтед» с 2014 по 2016 год и привел команду к победе в Кубке Англии.

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