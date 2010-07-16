Карпин о сравнении с Клоппом: «Ну и? Может, Клопп на Карпина похож?»

Главный тренер Валерий Карпин рассказал о своем имидже.

– Вам сейчас 50 лет. Тот, кто не знает вас, не верит в это. Часто слышите комплименты?

– Слышу, спокойно отношусь к этому, не льстит. Ну выгляжу я молодо, ну и?

– Назовете три секрета хорошей внешности в 50 лет?

– Не могу ничего сказать, я ничего конкретно специально для этого не делаю.

– На сборе заметили, что вы едите много зелени. Что еще любите?

– Зелень и мясо. Но я вообще что хочу, то и кладу в тарелку. Ни в чем себя не ограничиваю. Хочу – могу съесть макароны или картошку.

– Поговорим про ваши очки. Когда успели приобрести? Почему выбрали такой вариант?

– Просто на них прогрессивные линзы, они должны быть большими. Выбрал в Ростове.

– Часто слышали про сравнение с Клоппом?

– Слышал. Ну и? Или, может, Клопп на Карпина похож? Или Карпин на Клоппа, потому что очки у Клоппа раньше появились?

– В лиге тренеры на матчах появляются в банальных спортивных костюмах. Вы выглядите гораздо более стильно, особенно на домашних матчах.

– Одеваюсь как обычно. Что есть, то и надеваю. Других вещей нет. Специально для матчей ничего не покупаю.

– У вас нет фартовой куртки или, может, футболки?

– Нет, – сказал Карпин.

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