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Смолов перевел 400 тысяч рублей на ремонт дома культуры в Алтайском крае

Теги Локомотив Федор Смолов премьер-лига Россия Сборная России по футболу светская хроника YouTube Ольга Бузова красава Футбол

Нападающий «Локомотива» и сборной России Федор Смолов стал участником шоу Comment Out в YouTube вместе с поп-исполнительницей Ольгой Бузовой

В рамках программы 29-летний форвард должен был оплатить ремонт крыши дома культуры в селе Костин лог, Алтайский край, или написать дерзкий комментарий в интстаграме актера и ведущего Дмитрия Нагиева.

Футболист согласился помочь дому культуры и перевел 400 тысяч рублей. Ведущий шоу подтвердил, что эти деньги действительно пойдут на реконструкцию здания.

Личная благодарность Смолову будет размещена на стенде в холле. Вероятно, дом культуры будет назван в честь игрока.

«Это ведь лучше, чем шампанское заказывать. Лучше дому культуры помочь», – сказал Смолов.

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