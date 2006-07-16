Смолов перевел 400 тысяч рублей на ремонт дома культуры в Алтайском крае

Нападающий «Локомотива» и сборной России Федор Смолов стал участником шоу Comment Out в YouTube вместе с поп-исполнительницей Ольгой Бузовой.
В рамках программы 29-летний форвард должен был оплатить ремонт крыши дома культуры в селе Костин лог, Алтайский край, или написать дерзкий комментарий в интстаграме актера и ведущего Дмитрия Нагиева.
Футболист согласился помочь дому культуры и перевел 400 тысяч рублей. Ведущий шоу подтвердил, что эти деньги действительно пойдут на реконструкцию здания.
Личная благодарность Смолову будет размещена на стенде в холле. Вероятно, дом культуры будет назван в честь игрока.
«Это ведь лучше, чем шампанское заказывать. Лучше дому культуры помочь», – сказал Смолов.