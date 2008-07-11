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Габулов уходит с поста министра спорта Северной Осетии. Возможно, в «Аланию»

Теги Владимир Габулов Алания ПФЛ Россия Олимп-ПФЛ Спартак Владикавказ Политика Р-Спорт Футбол

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов написал заявление об отставке с поста министра спорта Северной Осетии.

«Габулов написал заявление об отставке по собственному желанию.

Не исключено, что он будет работать в системе возрождаемого в республике футбольного клуба «Алания», – сказал источник в администрации правительства региона.

По словам источника, указ об отставке Габулова еще не подписан главой республики.

35-летний россиянин занимал пост министра с ноября 2018 года. Вчера Габулов представил новый клуб «Алания Владикавказ», тренером которого станет Спартак Гогниев.
 
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