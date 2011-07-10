«Милан» и «Интер» представили проект нового стадиона на 60 000 зрителей

и «Интер» презентовали городским властям совместный проект нового стадиона в .

Новый стадион – часть более крупного проекта, который предусматривает частные инвестиции в Милан и площадь Сан-Сиро на сумму более 1,2 миллиарда евро.

Арена будет располагаться рядом со стадионом «Сан-Сиро», который снесут.

Новый стадион будет вмещать 60 000 зрителей. В районе создадут центр досуга для фанатов и туристов, который будет функционировать 365 дней в году и обеспечит появление 3500 рабочих мест.

«Сан-Сиро» – образец брутализма (антибуржуазный стиль архитектуры). В Европе нет стадионов, похожих на него

«Сан-Сиро» скоро снесут: здесь искрили Шевченко и Роналдо, а фанаты сбрасывали мопед и устраивали пожары